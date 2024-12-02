29/11/2024 15:37

【國際要聞】澳洲正式立法禁止16歲以下兒童使用社交媒體

《經濟通通訊社29日專訊》澳洲參議院周四（28日）通過16歲以下兒童的社交媒體禁令，將正式成為法律。該國預計將由此實行全球最為嚴格的同類限制措施。



新的法律將在大約一年的時間內生效，按照該法律，該國16歲以下兒童將被禁止在Facebook、Instagram、Snapchat和TikTok等熱門社交媒體網站設立賬戶。



多項民意調查顯示，絕大部分澳洲選民原則上支持新法，周二（26日）公布的一項YouGov調查顯示，77%受訪者支持禁令。



*馬斯克嚴厲批評*



禁令將由科技公司本身負責實施，如果不採取行動，將面臨高達5000萬澳元（3240萬美元）的罰款。對於這項法律，X及其所有者馬斯克發表了最嚴厲的批評，他上周在X上發帖稱，這項法律似乎是「控制所有澳洲人訪問互聯網的後門」。



X、TikTok和Youtube的代表周四沒有立即回應置評請求。Snap Inc。的發言人不予置評。(jf)