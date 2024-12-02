29/11/2024 16:23

【國際要聞】日揆石破茂發表施政演說，未提亞洲版北約

《經濟通通訊社29日專訊》日本首相石破茂周五在眾院全體會議上發表施政演說，表示力爭早日通過反映經濟對策的2024年度補充預算。



在外交和安保政策方面，石破奉行「基於國家利益的現實外交」。他指出日美同盟不僅讓日本受益，也讓美國受益，願與美國候任總統特朗普「坦誠討論，將同盟提升到新的高度」。



演說中未提及石破一貫主張的亞洲版北約(NATO)構想，但著眼於修改《日美地位協定》，提出將推進自衛隊對駐日美軍設施的共同使用。



圍繞鑑於自民黨派系收回扣事件而再次修改《政治資金規正法》等政治改革，石破強調「包括完善法律在內，有必要年內出示結論」。(jf)