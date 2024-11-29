29/11/2024 16:34

《本港經濟》零售業銷貨值連跌八個月，10月跌2.9%勝預期

《經濟通通訊社29日專訊》本港零售業總銷貨價值連跌八個月。據政府統計處公布臨時估計數字，今年10月的零售業總銷貨價值為329億元，按年下跌2.9%，較9月跌6.9%有所收窄，並勝市場預估跌5.5%。扣除其間價格變動後，銷貨數量跌幅亦由9月的8.7%收窄至10月的4.9%，亦較預期跌7.7%好。今年首十個月合計的零售業總銷貨價值下跌7.1%，銷貨數量亦跌8.8%。



*一簽多行有助推動市民和旅客消費*



政府發言人表示，十月零售業總銷貨價值的按年跌幅進一步收窄。經季節性調整後，零售業總銷貨價值繼續按月上升。展望未來，發言人指出國家最近推出多項提振經濟的措施，將有助支持香港的消費氣氛和經濟活動。中央政府的多項惠港措施，包括恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並將其擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，加上特區政府各項提振市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會構成制約。



*珠寶鐘錶銷貨價值按年跌11.1%*



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年10月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌11.1%。其次為超級市場貨品(銷貨價值下跌0.4%)；服裝(下跌9.8%)；百貨公司貨品(下跌9.2%)。



另一方面，同期電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升17.1%。食品、酒類飲品及煙草(上升0.3%)；以及藥物及化妝品(上升3.9%)。(cl)