29/11/2024 19:23

《再戰明天》中國公布財新製造業PMI，美公布ISM製造業指數

《經濟通通訊社29日專訊》中國公布財新製造業PMI，及美國公布ISM製造業指數，料為下周一（2日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚8:00pm，英倫銀行官員Nathanael Benjamin和Lee Foulger向企業介紹央行的半年度金融穩定報告。



*日本公布製造業PMI，歐元區公布失業率*



數據方面，周六（30日）9:30am（本港時間．下同），中國公布11月製造業採購經理人指數，料由50.1升至50.2；11月非製造業採購經理人指數料由50.2升至50.4；11月綜合採購經理人指數。下周一8:30am，日本公布11月製造業採購經理人指數。同一時間，澳洲公布10月建築許可，月率升幅料由4.4%收窄至2%；10月零售銷售月率升幅料由0.1%擴大至0.4%。9:45am，中國公布11月財新製造業採購經理人指數。6:00pm，歐元區公布10月失業率。10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數，料由48.5升至48.8。11:00pm，美國公布11月ISM製造業指數，料由46.5升至47.6。



在本港，明日公布業績的公司有:仍志集團控股-新(08079)、仍志集團控股(08578)等。



下周一公布業績的公司有:普甜食品(01699)等。



下周三（4日）公布業績的公司有:佳源服務(01153)等。(wa)