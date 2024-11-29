29/11/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.42738 +15.131 一周 4.21042 -4.833 兩周 4.21042 -1.416 一個月 4.30893 +1.958 兩個月 4.41137 +1.208 三個月 4.41208 +0.994 六個月 4.2125 +0.286 一年 4.15375 -0.071

《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息在月結日普遍上揚，其中，隔夜息再升15基點至4.42738厘，為11月11日以來最高，與樓按相關的一個月拆息亦連升四天，報4.30893厘，創逾六周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.41208厘，續見10月8日後最高。六個月拆息亦升至4.21250厘，但一年期拆息降至至4.15375厘。港元匯價今早最低曾見7.7861兌1美元，為11月19日以來最低，最新回升至7.7836，與前收市價相若。美國聯儲局減息預期升溫，交易商表示，CME的FedWatch工具顯示，聯儲局下月減息0.25厘的可能性上升至70%，前一天為55至60%。(cl)資料來源：香港銀行公會