29/11/2024 11:21
《港元利率》港匯創逾一周新低，一個月拆息四連升高見4.3厘
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息在月結日普遍上揚，其中，隔夜息再升15基點至4.42738厘，為11月11日以來最高，與樓按相關的一個月拆息亦連升四天，報4.30893厘，創逾六周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.41208厘，續見10月8日後最高。六個月拆息亦升至4.21250厘，但一年期拆息降至至4.15375厘。
港元匯價今早最低曾見7.7861兌1美元，為11月19日以來最低，最新回升至7.7836，與前收市價相若。
美國聯儲局減息預期升溫，交易商表示，CME的FedWatch工具顯示，聯儲局下月減息0.25厘的可能性上升至70%，前一天為55至60%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息升至4.41208厘，續見10月8日後最高。六個月拆息亦升至4.21250厘，但一年期拆息降至至4.15375厘。
港元匯價今早最低曾見7.7861兌1美元，為11月19日以來最低，最新回升至7.7836，與前收市價相若。
美國聯儲局減息預期升溫，交易商表示，CME的FedWatch工具顯示，聯儲局下月減息0.25厘的可能性上升至70%，前一天為55至60%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.42738
|+15.131
|一周
|4.21042
|-4.833
|兩周
|4.21042
|-1.416
|一個月
|4.30893
|+1.958
|兩個月
|4.41137
|+1.208
|三個月
|4.41208
|+0.994
|六個月
|4.2125
|+0.286
|一年
|4.15375
|-0.071
資料來源：香港銀行公會