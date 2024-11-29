29/11/2024 08:58

《投資展望》普徠仕：美股投資機會料持續擴闊，覆蓋多個行業

《環富通基金頻道29日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)Investment Management主管Stephon Jackson就美國股市前景分享以下觀點。



*AI等三大主題或逆轉，小型股料受惠減息等因素*



2024年美國股市的回報由三個主題主導：第一，人工智能及其衍生產品的發展；第二，關於聯儲局減息的預期，帶動對利率敏感的周期股表現強勁；第三，雖然盈利增長未變，個別股份被投資者視為穩妥之選而估值飆升。



在2025年，這三個主題可能會逆轉。由於競爭加劇，人工智能基礎設施的增長率或會放緩。周期股在今年表現強勁，當前估值處於高位，但其2025年的風險/回報前景或將好壞參半。許多股票的估值現已達到或接近歷史高位，但增長預期偏低。



展望未來，由於個別行業的估值處於歷史吸引水平、新冠疫情後基本面趨勢回歸正常，以及在較低利率和財政支持下增長改善，預期美股的投資機會將持續擴闊，將覆蓋多個行業。小型股較大型股的折讓幅度處於歷史水平，未來有望受惠於進一步減息和經濟出現好轉的跡象。資本支出和能源相關投資開支或將在未來數年發生改變，亦有望利好小型股。



*金融業值得關注，生物製藥有望加速增長*



從行業角度來看，金融業值得關注。聯儲局加息導致銀行和房地產投資信託在2024年表現欠佳，市場預期若央行在2025年持續減息，這些對利率敏感的板塊表現或會改善。另外，能源板塊在過去一年大幅落後，但多個細分行業具有合理的上升潛力。



市場在新冠疫情後經歷波動，其後逐漸恢復正常，工業板塊的個別公司較為吸引，包括航空航天、電氣承包商、農業、市政支出和消費相關建築產品等。在醫療保健方面，生物製藥生產有望再次加速增長，加上大型製藥公司的部分主要專利到期後，重新開展早期研究，或將利好生命科學板塊。



另外，雖然許多軟件公司不能直接受惠於人工智能，但他們具有強勁的盈利增長前景，且估值具吸引力。公用事業板塊最近表現向好，該行業有望受益於人工智能帶來的需求增長，或會實現更快的盈利增長。(wa)