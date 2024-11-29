29/11/2024 17:38

《中國要聞》外匯局：6月末對外證券投資資產12353億美元

《經濟通通訊社29日專訊》國家外匯管理局公布，2024年6月末，中國對外證券投資資產（不含儲備資產）12353億美元。其中，股權類投資7303億美元，債券類投資5050億美元。



資產分布在前五位的國家/地區是中國香港、美國、開曼群島、英屬維爾京群島和英國，投資金額分別為4998億美元、2910億美元、915億美元、785億美元和365億美元。



2024年6月末，持有對外證券資產的部門主要是非銀行金融機構、銀行和非金融部門，投資金額分別為7097億美元、3750億美元和1507億美元，佔中國對外證券投資總額的57%、30%和12%。(ct)