29/11/2024 16:54

【聚焦人幣】人幣即期收升193點子創兩周高，全月貶1.62%

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2332，較上個交易日4時30分收盤價升193點子，創11月15日以來兩周單日新高，全日在7.2260至7.2381之間波動。全月計，11月人民幣即期匯率貶值1.62%，連續兩個月貶值。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升112點子，報7.2385。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1877，較上個交易日升17點子，兩連升，續創11月11日以來近三周單日新高。



美國進入感恩節假期，外部美元基本持穩，但監管繼續強力過濾人民幣單邊貶值預期。交易員稱，美元強勢暫歇，人民幣在中間價引導下有所反彈，不過中國經濟復甦乏力及美國將加徵關稅的黯淡前景，不利於貶值預期明顯改善，短期料仍是震盪偏弱格局。(jq)

