29/11/2024 10:25

【聚焦數據】深圳首10月工業增加值同比增9.8%，消費增1%

《經濟通通訊社29日專訊》深圳統計局公布，1-10月，全市規模以上工業增加值同比增長9.8%，高於全國的5.8%及全省的4.5%。



*工業機器人產量增43%*



從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長8.2%、9.9%、8.8%。主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長12.5%。主要高技術產品產量持續快速增長，其中，3D打印設備、工業機器人、電子元件產品產量分別增長46.9%、43.0%、25.3%。



*固投增3.3%，出口增17.5%*



1-10月，全市固定資產投資同比增長3.3%。其中，工業投資增長26.4%。分領域看，製造業投資拉動作用顯著，增長32.6%。高技術產業投資活躍，高技術製造業投資增長38.6%，其中，電子及通信設備製造投資增長56.2%。社會領域投資快速增長，其中，教育投資增長24.3%。



1-10月，全市社會消費品零售總額8680.82億元(人民幣．下同)，同比增長1.0%。分消費類型看，商品零售增長0.9%；餐飲收入增長1.2%。大規模以舊換新帶動限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類零售額分別增長7.1%、2.0%。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長8.2%。



1-10月，全市進出口總額37587.42億元，同比增長19.2%。其中，出口23730.65億元，增長17.5%；進口13856.77億元，增長22.2%。其中，一般貿易進出口增長23.1%，佔進出口總額的55.5%，比重較上年同期提高1.8個百分點。



10月末，全市金融機構(含外資)本外幣存款餘額137163.45 億元，同比增長3.5%。金融機構(含外資)本外幣貸款餘額94549.23億元，同比增長3.1%。



1-10月，全市居民消費價格比上年同期上漲0.1%。其中，食品煙酒價格上漲0.3%，衣著價格上漲3.2%，居住價格與上年持平，生活用品及服務價格上漲0.5%。(sl)