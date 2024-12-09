29/11/2024 11:37

【數據前瞻】機構：11月官方及財新製造業PMI料榮枯線上續升

《經濟通通訊社29日專訊》中國11月官方及財新製造業採購經理人指數(PMI)將分別於明日(30日)及下周一(2日)公布。美國當選總統特朗普的關稅威脅引發中國貿易商「搶出口」，疊加一攬子宏觀政策顯效，中國11月工廠活動有望延續擴張。《路透》綜合21家分析機構預估中值顯示，中國11月官方製造業PMI料從10月的50.1微升至50.2，將是連續第二個月站上榮枯線，並創七個月最高水平。另據九家機構預估中值顯示，財新11月中國製造業PMI料從10月的50.3升至50.5，亦是連續第二個月在榮枯線上，並且創下五個月高點。



*廣發證券：穩增長政策顯效*



廣發證券資深宏觀分析師王丹稱，結合傳統行業和新興行業，預計11月官方製造業PMI有望延續小幅改善的特徵。王丹並指出，11月是工業淡季，而當月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)表現稍好於季節性均值，尤其是經營活動預期分項出現有數據以來的首次11月環比回升，顯示出本輪穩增長政策的影響。



招商宏觀張靜靜團隊稱，內地11月生產端高頻數據仍延續改善，但環比動能不及9-10月份。上游鐵水產量、高爐開工率有所回落，但仍處於近年來同期高位；瀝青開工率低位回升，但水泥開工明顯回落。



*搶出口效應，出口訂單飆至疫情以來最高*



另外，中國褐皮書數據顯示，對美國當選總統特朗普加徵關稅的擔憂重燃，11月工廠活動將明顯因此受益。在「搶出口」效應下，本月出口訂單飆升至新冠疫情以來最高水平。與此同時，LSEG Datastream數據顯示，截至11月27日，反映大宗商品價格波動的CRB商品指數報286.7，較月初279.4上漲2.6%。而自2023年第二季以來，CRB指數與官方製造業PMI走向趨於一致。(sl)