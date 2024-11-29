29/11/2024 16:42

《本港樓市》金管局：十月新申請按揭貸款個案按月增加46.5%

《經濟通通訊社29日專訊》香港金管局公布，10月份新申請貸款個案較9月份按月增加46.5%，至7289宗。同期新取用按揭貸款額亦按月減少26.9%，至112億元。



10月份新批出的按揭貸款額較9月份增加9.5%，至190億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少2.4%，至54億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加14%，至114億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加21.2%，至22億元。



*H按升至89.2%*



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的88.6%上升至10月份的89.2%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的4.2%下降至10月份的3.6%。



10月份未償還按揭貸款總額沒有明顯變動，於10月底為18728億港元。按揭貸款拖欠比率為0.12%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(cl)