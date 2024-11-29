29/11/2024 17:18

《本港經濟》10月貸款減1.1%，香港人民幣存款下跌5.8%

《經濟通通訊社29日專訊》金管局公布，認可機構的存款總額在今年10月份沒有明顯變動，其中港元存款上升0.4%，外幣存款則下跌0.3%。由年初截至10月底計，存款總額及港元存款分別上升5.8%及2.8%。

香港人民幣存款在10月份下跌5.8%，於10月底為9,578億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於10月份為12180億元人民幣，而9月份為12672億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



*年初截至10月底計貸款下跌3.2%*



10月份貸款與墊款總額下跌1.1%，由年初截至10月底計下跌3.2%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在10月份均下跌1.1%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由九月底的78.4%，下跌至10月底的77.5%。



*10月港元M3按年升3.7%*



10月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.3%，與去年同期比較均上升3.7%。10月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.2%，與去年同期比較上升3.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於10月份均上升0.2%，與去年同期比較，M2及M3均上升8.6%。(cl)

