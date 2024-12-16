16/12/2024 09:59

《投資新視野－李玉麗》特朗普再主白宮，或會上調關稅並削弱美元

《投資新視野》自稱為「關稅俠」(tariff man)的美國總統當選人特朗普將於2025年1月底重返白宮，其政策將為投資者帶來不少危與機。



*致力改善貿易逆差*



特朗普會向中國、墨西哥等國家加徵關稅。他和副手范斯均希望在不削弱美元儲備地位的情況下令美元回落，從而提高美國競爭力。不過，美國面對的困境是：假設其他條件不變，在浮動匯率的影響下，美國加徵關稅應會推高美元，如同2018年至2019年實施相同關稅政策時的情況。



特朗普的顧問普遍認為當時的政策奏效，主要由於美元升值大致上抵銷了關稅的升幅，控制了對當地通脹的影響，而美國財政部的收入亦顯著上升。美國股市表現（用作量度特朗普上個任期的表現的關鍵指標）亦只是曾短暫走弱，其後已強勁反彈。以上經歷可能令特朗普團隊在第二個任期採取更進取的行動，問題在於在當前的經濟環境下能否取得相同的效果？



由於美元是儲備貨幣，致使美國可以藉著金融交易和貿易，於全球經濟方面舉足輕重。巿場認為美國此特殊地位具有以下特點：1. 巿場對美元的需求的價格敏感度甚低，令美元估值持續過高；2. 在特里芬困境(Triffin Dilemma)下，美國必須維持貿易逆差，才可以向全球供應美元；3. 美國政府擁有「過度特權」，能享有較低的借貸利率。



特朗普上任後，應會希望最少能緩和並開始扭轉上述首兩個情況，因為他們是窒礙美國工業和製造業的因素，而上述第三個特點則應會維持不變。



有見於特朗普上個任期的第一輪關稅措施，他可能會向貿易夥伴提出一系列要求，並透過加徵關稅來逐步施壓，迫使對方讓步。若以關稅作為手段，最終可能出現多邊協調，特別是對中國、日本和歐元區之間，以削弱美元，可能會成為「廣場協定2.0」。



如能達成目標，將令美元貶值及改善美國的貿易動態，屆時，美國政府便可以削減一定的關稅。



*上調關稅亦帶風險*



雖說特朗普政府確實有望可透過上調關稅及削弱美元以實現其目標，但當中仍存在不少變數。在這個情況下，美元可能先會持續走強，而美國例外主義亦會加劇（美國股市造好），然後或會進入美元持續疲弱的時期，利好全球製造業、貿易和風險資產表現。固然，當中也存在風險因素：如美國的貿易夥伴拒絕讓步，關稅則持續上調，最終會破壞全球貿易，更廣泛地為經濟增長和風險資產帶來惡性循環。《晉達資產管理大中華零售業務主管 李玉麗》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。