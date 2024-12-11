11/12/2024 17:32

《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，美國公布CPI

《經濟通通訊社11日專訊》投資者關注今日公布的重磅CPI通脹數據，以評估美聯儲局年內最後一次議息會議的利率走向。美股三大指數昨日收市均報跌，道指連續第四個交易日下跌。道指挫154.1點或0.35%，報44247.83點；標普500指數跌17.94點或0.30%，報6034.91點；納指跌49.45點或0.25%，報19687.24點。港股方面，恒生指數收市報20155，跌156點或0.8%，成交1416億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:45pm，加拿大央行宣布指標政策利率。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布11月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由2.6%擴大至2.7%，經季節調整料由321.67升至322.49。



在美國，今日公布業績的公司有：BOSS直聘(US.BZ)、水滴公司(US.WDH)、一起教育(US.YQ)等。(wa)