11/12/2024 15:39

【美國大選】權力交接：財長耶倫卸任前對未能縮小赤字感到遺憾

《經濟通通訊社11日專訊》即將卸任的美國財政部長耶倫周二（10日）表示，對她任期內未能縮小財政赤字感到遺憾。



耶倫在一個公開場合接受記者提問時說：「我對財政可持續性感到擔憂，很遺憾我們沒有取得更多進展。我認為需要降低赤字，尤其是現在我們處於更高利率的環境中。」



*感恩節前與班森特進行了交談*



耶倫還透露，她已經在感恩節前，與潛在繼任者、特朗普班子的財長提名人班森特進行了交談。除表達了對聯邦財政狀況的擔憂，她還向對方介紹了財政部的工作範圍和員工實力。



耶倫重申，不應破壞聯儲局獨立性，並對廣泛加徵關稅表達了反對。她說：「研究表明，當然這也是我從自己的經驗中看到的，當一個國家的央行在不受政治影響的情況下做出最佳判斷時，這些國家會表現更好，不單是通脹表現，而且在創造就業和經濟增長方面的表現也更強。」



當被問及總統罷免聯儲局主席的可能性時，耶倫表示她的理解是聯儲局主席只能被參議院罷免，而且必須要有合理理由。(jf)



