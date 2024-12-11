11/12/2024 16:13

【南韓解嚴】警方查抄首爾龍山總統府，尹錫悅被列為內亂罪嫌疑人

《經濟通通訊社11日專訊》韓國警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團周三表示，當天向首爾龍山總統府派遣18名偵查員，查抄戒嚴前後的國務會議記錄等資料。



警方在搜查證上將總統尹錫悅列為內亂罪嫌疑人，總統辦公室、國務會議室、警衛處等均屬於查抄對象。這是警方首次對尹錫悅實施強制搜查。根據其間查抄的物品以及有關人員陳述等證據，警方認為，尹錫悅是發動此次內亂的首腦。



目前，尹錫悅是否身在總統府內不得而知。鑑於內亂罪的最重刑罰可至死刑，警方下一步還有可能對其採取強制拘留措施。



警方還向中央警察廳、首爾地方警察廳、國會警衛隊調派了偵查人員，以獲取戒嚴當天警察封鎖國會過程的相關資料。當天淩晨，警察廳廳長和首爾警察廳廳長已被先行拘留，警方正致力於蒐集更多證據。



與此同時，韓國金屬行業工人周三舉行罷工，加入了要求尹錫悅下台的全國性抗議活動。(jf)