11/12/2024 10:49

《中國要聞》貝恩：前三季中國快消品價格跌3.6%，降幅五年大

《經濟通通訊社11日專訊》諮詢公司貝恩公司與凱度消費者指數聯合發布的《2024年中國購物者報告》顯示，今年前三季度，中國快速消費品市場取得0.8%的溫和增長，其中銷量增長4.6%，平均售價下降3.6%，創下2019年以來的最高降幅。分季度看，一二季度銷售額分別增長2%和1.6%，三季度在價格降幅擴大之下，銷售額下降1.1%。其中，9月單月銷售額下降幅度達到3.5%，價格降幅達到5.2%。



凱度消費者指數中國區總經理李嶸指出，前三季度中國快速消費品市場出現增速放緩，主要歸結於平均售價的下降。其實，中國快速消費品市場的價格下降趨勢在2021年已顯露端倪，雖然在2023年略有改善，但到了2024年卻加速下滑。



今年前三季度中國快速消費品市場的整體表現落後於同期的社會消費品零售總額增長，主要是因為國家出台了耐用品相關的促銷政策，同時居民消費支出更多地轉向餐飲和旅遊等家外消費領域。



展望2025年，報告認為，品牌商需要關注的方面包括調整優化產品組合；釋放全渠道潛力，加深線上線下布局，確保「買得到」；抓住家外消費機遇；開展針對性營銷活動，提升顧客心智佔比；繼續控制成本來應對長期降價趨勢，同時探索合作機遇，打造輕資產運營模式。(lc)