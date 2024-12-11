11/12/2024 19:21

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社11日專訊》歐洲央行公布議息結果，及美國公布PPI等數據，料為周四（12日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間4:30pm，瑞士央行貨幣政策評估及新聞發布會舉行。晚上9:45pm，歐洲央行舉行貨幣政策會議並宣布利率決定，總裁拉加德在會後向記者發表講話。



*澳洲公布失業率，本港公布第三季工業生產*



數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布11月失業率，料由4.1%升上4.2%。4:30pm，香港公布第三季工業生產；第三季生產者物價指數。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由3.4%降至3.15%。9:30pm，美國公布11月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.4%擴大至2.6%；連續申請失業救濟金人數料由187.1萬升至187.8萬；首次申請失業救濟金人數料由22.4萬降至22萬。



在本港，明日公布業績的公司有:萬邦投資(00158)等。



此外，明日燕之屋(01497)將有基石投資者持股解禁。(wa)