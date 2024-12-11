11/12/2024 11:32

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4 +4.048 一周 4.09119 +1.071 兩周 4.12631 +4.226 一個月 4.44881 +5.351 兩個月 4.40333 +3.678 三個月 4.3628 +3.042 六個月 4.16018 +1.494 一年 4.1 -

《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息繼續普遍造好，隔夜息微升4基點至4厘，為近兩周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報4.44881厘，創逾兩個月新高。反映銀行資金成本的三個月拆息兩連升，報4.3628厘。六個月期升至4.16018厘，一年期繼續維持4.1厘。*耶倫：特朗普關稅政府或不利控制通脹進展*港元匯價今早在7.7737-7.7767之間上落，最新則報7.7761，較前收市價跌0.02%。美國財長耶倫擔心候任總統特朗普廣泛徵收進口關稅的計劃，可能會破壞美國在抑制通脹方面取得的進展，並提高家庭和企業的成本。她還對美國財政的可持續性感到擔憂，稱國會需要想辦法彌補特朗普2017年個人和小企業減稅政策延期的影響。這些減稅政策將於2025年到期。(cl)資料來源：香港銀行公會