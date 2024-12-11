11/12/2024 11:32
《港元利率》隔夜息觸4厘，一個月拆息見逾兩個月高
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息繼續普遍造好，隔夜息微升4基點至4厘，為近兩周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報4.44881厘，創逾兩個月新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息兩連升，報4.3628厘。六個月期升至4.16018厘，一年期繼續維持4.1厘。
*耶倫：特朗普關稅政府或不利控制通脹進展*
港元匯價今早在7.7737-7.7767之間上落，最新則報7.7761，較前收市價跌0.02%。
美國財長耶倫擔心候任總統特朗普廣泛徵收進口關稅的計劃，可能會破壞美國在抑制通脹方面取得的進展，並提高家庭和企業的成本。她還對美國財政的可持續性感到擔憂，稱國會需要想辦法彌補特朗普2017年個人和小企業減稅政策延期的影響。這些減稅政策將於2025年到期。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息兩連升，報4.3628厘。六個月期升至4.16018厘，一年期繼續維持4.1厘。
*耶倫：特朗普關稅政府或不利控制通脹進展*
港元匯價今早在7.7737-7.7767之間上落，最新則報7.7761，較前收市價跌0.02%。
美國財長耶倫擔心候任總統特朗普廣泛徵收進口關稅的計劃，可能會破壞美國在抑制通脹方面取得的進展，並提高家庭和企業的成本。她還對美國財政的可持續性感到擔憂，稱國會需要想辦法彌補特朗普2017年個人和小企業減稅政策延期的影響。這些減稅政策將於2025年到期。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4
|+4.048
|一周
|4.09119
|+1.071
|兩周
|4.12631
|+4.226
|一個月
|4.44881
|+5.351
|兩個月
|4.40333
|+3.678
|三個月
|4.3628
|+3.042
|六個月
|4.16018
|+1.494
|一年
|4.1
|-
資料來源：香港銀行公會