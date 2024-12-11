11/12/2024 11:57

《基金觀點》施羅德投資：特朗普政策增不確定性，市場或面臨波動

《環富通基金頻道11日專訊》施羅德投資資深新興市場經濟學家David Rees、資深美國經濟學家George Brown及策略師Tina Fong指，環球經濟增長預計在未來幾年將維持在2.5至3%，已將2025年國內生產總值(GDP)增長預測從先前的2.7%下調至2.6%，但預期較寬鬆的金融狀況將使之在2026年回升至2.8%。然而，相對穩定的環球經濟增長預測掩蓋了各國經濟形勢上的重大變化，預計美國經濟的強勁增長將被其他地區較弱的增長所抵銷。



近年，美國例外論一直是環球金融市場發展的主要動力，預測顯示「特朗普交易」在接下來數月將帶來更大的超額收益。然而，隨著新政府的上任，對環球經濟前景預測的不確定性將比以往更高，這表示投資市場可能會面臨波動。大多數主要央行目前處於寬鬆的財政政策環境，而較寬鬆的金融狀況則預示著，環球商業周期將從2025年下半年開始呈現出更多活力。



*特朗普將推促進經濟增長政策，歐洲經濟形勢嚴峻*



施羅德投資繼續認為市場對美國經濟的預期過於悲觀，並相信其將是環球增長的主要動力。消費者的情緒樂觀，而隨著勞動市場降溫而非崩潰，家庭住戶支出應可繼續帶動經濟增長。一旦當選總統的特朗普在一月就職，政策前景將充滿極大的不確定性，但相信促進經濟增長的政策以及相對溫和的供應方相關措施，將使經濟增長在2025年升至約2.5%，並在2026年進一步加速至2.7%。經濟增長加速或會使通脹高於先前的假設，美國聯儲局在採取一些短期的財政寬鬆措施後，其重點最終或將轉向在2026年加息。



預計歐元區經濟在2025至2026年將有所改善，但形勢仍然險峻。儘管消費者受惠於較低的通脹，但持續的物價壓力可能會限制進一步減息的空間。歐洲央行的終端利率將為2.5%，高於市場預期。該地區面臨的主要挑戰仍然是製造業競爭力下降，這主要是由於高企的能源價格和疲弱的生產力所致。儘管一些國家的工業生產正在回升，但整個歐元區的生產力仍遠低於疫情前的水平。雖然能源價格已從高位回落，但歐盟企業仍需支付比美國高兩至三倍的電費。與此同時，工資增長加快，加上生產力下降，推高了單位勞動成本，並壓低了利潤率。



*中國經濟前景存在挑戰，印度經濟未來幾個月或放緩*



施羅德投資已將新興市場的2025年GDP增長預測從先前的3.9%下調至3.7%，並預計2026年僅會略微上調至3.8%。如果特朗普政府領導下的強勁經濟增長能夠帶動出口需求上升、推升大宗商品價格並促進製造業供應鏈的投資，某些新興市場經濟體最終可能會受惠。但這可能是一個波折的過程，在短期內，環球政策前景的不確定性、美元走強、資金流下降以及各國本地實際利率高企可能會拖累經濟增長。



在主要的新興市場中，對中國經濟前景的挑戰存在，而印度經濟在未來幾個月可能會放緩。高頻增長追蹤指標已經失去上升的動力，而限制性貨幣政策的滯後影響則預示著GDP增長放緩至少會延至2025年中期，並在未來幾年平均增長僅達6.3%。這可能會窒礙當地股市的發展，因為股票市場似乎已經反映出更快的增長。較低的利率最終應該會改善印度經濟前景，但這在很大程度上取決於波動的食品價格變化。食品價格的激增使得10月份的整體通脹率上升至6%以上，而8月份僅為3.7%。假設食品通脹將會下跌，並且印度央行印度儲備銀行在2025年中期將實行減息。



*特朗普政策很可能更激進，進一步擴大宏觀經濟分歧*



必須指出的是，由於仍在等待即將上任的特朗普政府有更明確的政策優先事項，因此對基準經濟預測的信心低於往常。顯然，特朗普的政策很有可能會比所假設的更加激進，使美國經濟陷入滯脹，並使世界其他地區步向經濟衰退，進一步擴大宏觀經濟的分歧。(wa)