11/12/2024 11:57

《投資展望》道富環球：明年市場充滿不確定性，對股債表現仍樂觀

《環富通基金頻道11日專訊》道富環球投資管理發布《2025年環球市場展望：尋找投資正道》，分析未來一年宏觀經濟趨勢和重要投資主題。



*料美國經濟實現軟著陸，或可考慮增加股票配置*



隨著經濟環境展現韌性及主要央行於2024年展開貨幣寬鬆周期，股票市場錄得強勁回報，而固定收益市場回報相對溫和。展望未來，道富環球投資管理預期2025年降息及宏觀經濟強韌的趨勢將持續，而對美國經濟軟著陸的長期預測亦將實現。



道富環球投資管理環球首席投資總監Lori Heinel表示，2024年並非平凡的一年，世界各地的選舉、通脹高企和市場波動等因素，塑造了極不明朗的宏觀經濟環境，但市場在面臨種種挑戰下仍然保持韌性。踏入2025年，仍然保持審慎樂觀，並預期美國經濟將實現軟著陸。雖然市場仍然充滿各種不確定性，但投資者或可考慮增加股票配置，不過需同時在規劃組合時保持謹慎。



道富環球投資管理認為，2024年開始的降息周期將維持一段時期，但特朗普領導的共和黨在美國大選中的勝利，可能會在2025年後期影響市場環境。環球地緣政治力量的互相角力，亦可能破壞建立已久的經濟和金融聯繫。



*對固定收益前景保持樂觀，市場不確定性或創造機會*



道富環球投資管理對2025年固定收益的前景保持樂觀態度。經濟增長放緩和通脹受控，將使央行進一步降低政策利率。雖然在特朗普政府上台後，降息速度和規模的不確定性可能增加，但這種不確定性或為投資者提供策略性機會，在寬鬆周期中建立或擴大倉位存續期。



道富環球投資管理環球首席投資策略師Jennifer Bender表示，儘管投資級別債券與高收益債券之間的息差接近歷史低點，但對明年固定收益資產的前景仍然十分樂觀，並認為發達經濟體的主權債環境普遍有利。市場情緒的波動和不確定性可能為投資者創造管理或延長存續期的機會。



*強韌經濟背景支持企業盈利，惟新興市場前景複雜*



在環球股票市場中，強韌的經濟背景為企業盈利提供支持，特別是在美國。美國以外情況比較複雜，但各市場仍然提供充裕的機會。投資者除要小心應對短期不確定性外，亦要關注人口結構變化、地緣經濟衝突和變革性科技的興起等更深層的結構性轉變。



Bender補充道，預計日本股市將因潛在的不穩定性而橫行整理，而中國股市雖然短期內受到國家刺激措施支持，但要實現更高增長和強勁表現或面臨一定程度的挑戰。另外，相信美國大型股相對於其他發達市場將保持其結構性優勢，而新興市場的前景則更為複雜，因為投資者需要考慮經濟增長、盈利增長與紓緩通脹壓力等因素，並顧及地緣政治風險和強勢美元。



*海合會地區吸引力漸增，應從多元化等角度評估另類資產*



除了不同資產類別的前景外，道富環球投資管理還關注構建投資組合的重要考量因素，包括嶄新的海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）地區是否理想的投資目的地，以及生成式人工智能(generative AI)和代幣化等變革技術所帶來的顛覆力量。



Heinel續稱，海合會地區正在按其發展願景推動重要轉型，對國內外投資者的吸引力日漸增加，而此趨勢亦反映在股票和債券市場的表現上。海合會國家不僅獲納入環球指數，該地區更發行大量固定收益資產，為尋求建立前瞻性投資組合的投資者帶來顯著的增長潛力。此外，投資者應突破傳統的平衡型（股債六四比）投資組合，從多元化、分散風險和賺取超額回報等角度評估另類資產。將部分投資調配至實體資產、大宗商品、基礎設施、數碼資產和私募資產，有望提高投資組合的回報及多元性，同時降低波動性。(wa)