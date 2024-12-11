11/12/2024 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升53點子報7.1843，刷一個月高
《經濟通通訊社11日專訊》美國通脹數據公布前美元整體表現偏強，但中國對貨幣政策的「寬鬆」定調也提振市場人氣，助力人民幣反彈，從而緩和供需失衡狀況，當前情況下監管層仍需保持對中間價的過濾舉措，避免匯率預期出現變化。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1843，較上個交易日升53點子，止兩連跌，創11月11日以來一個月新高，與市場預測偏離收窄至逾530點，上個交易日報7.1896。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1843
|-53.00
|1歐元/人民幣
|7.6004
|-212.00
|100日圓/人民幣
|4.7625
|-227.00
|1港元/人民幣
|0.9239
|-11.60
|1英鎊/人民幣
|9.2220
|+161.00
|1澳元/人民幣
|4.6093
|-460.00
|1紐元/人民幣
|4.1978
|-468.00
|1新加坡/人民幣
|5.3802
|-63.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1724
|-376.00
|1加元/人民幣
|5.0963
|-62.00
|1人民幣/林吉特
|0.6137
|+4.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|14.2183
|+4641.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4697
|+46.00
|1人民幣/韓元
|198.0700
|+73.00