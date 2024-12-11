11/12/2024 09:24

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1843 -53.00 1歐元/人民幣 7.6004 -212.00 100日圓/人民幣 4.7625 -227.00 1港元/人民幣 0.9239 -11.60 1英鎊/人民幣 9.2220 +161.00 1澳元/人民幣 4.6093 -460.00 1紐元/人民幣 4.1978 -468.00 1新加坡/人民幣 5.3802 -63.00 1瑞郎/人民幣 8.1724 -376.00 1加元/人民幣 5.0963 -62.00 1人民幣/林吉特 0.6137 +4.70 1人民幣/俄羅斯盧布 14.2183 +4641.00 1人民幣/南非蘭特 2.4697 +46.00 1人民幣/韓元 198.0700 +73.00

《經濟通通訊社11日專訊》美國通脹數據公布前美元整體表現偏強，但中國對貨幣政策的「寬鬆」定調也提振市場人氣，助力人民幣反彈，從而緩和供需失衡狀況，當前情況下監管層仍需保持對中間價的過濾舉措，避免匯率預期出現變化。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1843，較上個交易日升53點子，止兩連跌，創11月11日以來一個月新高，與市場預測偏離收窄至逾530點，上個交易日報7.1896。