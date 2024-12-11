11/12/2024 17:11

《神州經脈》中國明年或允人幣貶值，11月新能源車銷量增五成

《神州經脈》A股市場今日（11日）全天窄幅震盪，三大指數收市漲跌不一。滬綜指小升0.29%，深成指升0.33%，創業板指則跌0.11%。滬深兩市全天成交額1.78萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量4239億元或19%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開後走勢平穩，但午後《路透》引述消息稱中國考慮明年讓人民幣貶值，以應對特朗普上台後加關稅的衝擊，人民幣應聲急挫，一度跌穿7.28關口，其後跌幅收窄，收報7.2590，較上個交易日4時30分收盤價跌97點子，全日在7.2406至7.2803之間波動。離岸人民幣兌美元(CNH)亦曾跌穿7.29。今日人民幣兌一美元中間價報7.1843，較上個交易日升53點子，止兩連跌，創11月11日以來一個月新高，與市場預測偏離收窄至不足540點。



*今日新聞精選*



1. 據《路透》引述3名消息人士報道，中國高層領導人和決策層正考慮在2025年讓人民幣匯率貶值，以應對特朗普重返白宮後將提高貿易關稅。人民幣走貶有利於中國促進出口，並在國內創造更寬鬆的貨幣環境。其中一名消息人士還透露，中國官方已經考慮過可能允許人民幣兌美元匯率跌至7.5的水平，以抵銷貿易不利衝擊。這比目前的7.25左右的水平貶值約3.5%。



2. 深圳傳媒報道，深圳灣華潤悅府二期一個住宅單位發生爆炸起火，傷亡情況暫未通報。而從社交平台流傳的現場照片和短片可見，事發單位火光熊熊，濃煙滾滾，該單位及樓上、樓下數層單位的玻璃均被炸毀。據報附近地標建築「春筍」(中國華潤大廈)內上班的市民也感受到爆炸衝擊波，樓內部分公司已暫時撤離員工。深圳消防則通報，今日下午2時46分接報，南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派首戰力量16輛消防車80名消防救援人員到場處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動，消防救援力量已到場，具體情況待進一步核實。



3. 根據內媒整合的乘聯會和易車等汽車媒體統計數據，特斯拉上周（12月2-8日）中國市場銷量達到2.19萬輛，為其今年第四季以來最高單周銷量，亦是其今年以來銷量第二好的一周。特斯拉CEO馬斯克在社交平台上對關於特斯拉上周中國市場銷量成績優異的報道點讚，稱「特斯拉中國的出色工作」。數據顯示，特斯拉上周以21.9萬輛的銷量，在中國市場豪華汽車品牌榜上遙遙領先，奔馳以1.4萬輛緊隨其後；寶馬和奧迪分列三四。



4. 中汽協公布，11月汽車產銷分別完成343.7萬輛和331.6萬輛，環比分別增長14.7%和8.6%，同比分別增長11.1%和11.7%。其中新能源汽車產銷分別完成156.6萬輛和151.2萬輛，同比分別增長45.8%和47.4%，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的45.6%。1-11月，汽車產銷分別完成2790.3萬輛和2794萬輛，同比分別增長2.9%和3.7%；其中新能源汽車產銷分別完成1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.3%。



5. 加拿大以侵犯人權為由制裁8名前任及現任中國高級官員，中國外交部發言人毛寧在記者會上表示對此堅決反對並予以譴責，中方將採取必要措施維護中國主權和安全。中國駐渥太華大使館透過微信公眾號發帖稱，加方行徑「性質十分惡劣」，強調中方將採取堅決措施維護國家主權、安全、發展權益。加拿大制裁目標包括新疆前黨委書記陳全國和西藏前黨委書記的吳英杰等，制裁措施包括凍結他們在加拿大的資產，及禁止加拿大人為其提供金融服務。



6. 國家鐵路局公布，今年1-11月，全國鐵路旅客發送量完成40.15億人次，同比增長12.6%，年度旅客發送量首次突破40億人次大關，創歷史新高。1-11月份，全國鐵路貨運發送量47.15億噸，同比增長2.5%。1-11月份，全國鐵路固定資產投資累計完成7117億元，同比增長11.1%，投產鐵路新線2298公里。



7. 內地科技媒體《Tech星球》今日在官方微博帳號發文點名極越CEO夏一平，稱「請極越CEO夏一平付款」。帖文附上一封催款函，內容顯示，極越汽車在杭州肽氪科技有限公司下單，進行極越汽車CEO直播系列抖音傳播，合作費用共計36萬元，已經過帳期仍未付款，期間催促多次，至今仍舊未見付款。另外，據《新浪科技》報道，極越CEO夏一平發內部信，指今年已克服了重重不利因素，在競爭異常激烈的產業環境中站穩了腳跟，但一場更加激烈的戰鬥即將到來，管理層將全力以赴與大家共渡難關。



8. 深圳「929樓市新政」邁入第三個月，深圳市房地產中介協會數據顯示，2024年第49周（12月2日-8日）全市二手房（含自助）錄得2390套，環比增長12.6%。二手房單周錄得量創下近200周以來的單周新高。二手房錄得量具體是指深圳市房地產中介協會以二手房買賣合同發起時間為口徑統計的數據，並非最終成交套數。(sl)