11/12/2024 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升43點子，報7.2450

《經濟通通訊社11日專訊》上日市場供需失衡狀況略有緩和，但整體仍存較大偏離，監管層繼續對中間價進行過濾，助力穩定市場預期。人民幣兌一美元中間價今報7.1843，較上個交易日升53點子，止兩連跌，創11月11日以來一個月新高，與市場預測偏離收窄至不足540點，上個交易日報7.1896。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開43點子，報7.2450，上個交易日即期匯率收盤報7.2493。



交易員表示，人民幣昨日反彈之後，年內會否激起結匯盤，還有待觀察，各方也在期待本周的中國中央經濟工作會議。



市場亦在等待周三的美國消費者物價通脹數據和周四的生產者物價通脹數據，以尋找通脹回升的跡象，這可能會影響對美聯儲下周的降息預期。貨幣市場認為美聯儲下周降息25個基點的可能性為86%。(sl)

