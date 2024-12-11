11/12/2024 16:57

【聚焦人幣】傳中國擬明年允許貶值，人民幣即期收盤跌97點子

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開後走勢平穩，但午後《路透》引述消息稱中國考慮明年讓人民幣貶值，以應對特朗普上台後加關稅的衝擊，人民幣應聲急挫，一度跌穿7.28關口，其後跌幅收窄，收報7.2590，較上個交易日4時30分收盤價跌97點子，全日在7.2406至7.2803之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)亦曾跌穿7.29，現跌156點子報7.2765。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1843，較上個交易日升53點子，止兩連跌，創11月11日以來一個月新高，與市場預測偏離收窄至不足540點，上個交易日報7.1896。



市場人士表示，年末結匯需求略有增加，而美聯儲在12月降息的可能性較大，另外市場對本周中國中央經濟工作會議仍有期待，年底前人民幣走勢或保持震盪偏弱。一中資行交易員指出，年內的結匯需求會否進一步被激發，還有待觀察；不過年底前美元兌人民幣中間價和市場價的偏離可能會收窄。



另外，《路透》引述消息指，中國高層領導人和決策層正考慮在2025年讓人民幣匯率貶值，以應對特朗普重返白宮後將提高貿易關稅。人民幣走貶有利於中國促進出口，並在國內創造更寬鬆的貨幣環境。其中一名消息人士還透露，中國官方已經考慮過可能允許人民幣兌美元匯率跌至7.5的水平，以抵銷貿易不利衝擊。這比目前的7.25左右的水平貶值約3.5%。(sl)