11/12/2024 15:27

【聚焦人幣】路透：特朗普貿易風險逼近，中國擬明年讓人民幣貶值

《經濟通通訊社11日專訊》據《路透》引述3名消息人士報道，中國高層領導人和決策層正考慮在2025年讓人民幣匯率貶值，以應對特朗普重返白宮後將提高貿易關稅。人民幣走貶有利於中國促進出口，並在國內創造更寬鬆的貨幣環境。其中一名消息人士還透露，中國官方已經考慮過可能允許人民幣兌美元匯率跌至7.5的水平，以抵消貿易不利衝擊。這比目前的7.25左右的水平貶值約3.5%。



*人民幣盤中急挫，離岸穿7.29、在岸穿7.28*



消息傳出後，離岸人民幣兌美元一度急跌逾400點，低見7.2928；在岸人民幣亦一度跌穿7.28關口。



報道指出，特朗普將於1月就任，他誓言在上任第一天對來自中國的商品額外徵收10%關稅。全球投行紛紛下調對人民幣的預測。據九家主要投行的平均預測，到2025年底，人民幣兌美元將貶值約1.8%，至7.37元。



在特朗普第一任期內，中國與美國的貿易緊張局勢曾令人民幣大幅貶值。



消息人士稱，上述考慮中的舉措反映出中國認識到需要採用更有力的經濟刺激，以應對特朗普提高關稅的威脅。這與維持人民幣匯率穩定的慣常做法有所不同。中國官方通常會強調「保持匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。儘管人行不太可能表示不再支持人民幣匯率，但將強調允許人民幣更多市場化波動。



周一召開的中共中央政治局會議明確明年貨幣政策轉向「適度寬鬆」，實施了長達14年的「穩健」貨幣政策轉向。(sl)