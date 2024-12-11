11/12/2024 09:47

【美國大選】市場變化：交易撮合業務料將在特朗普時代升溫

《經濟通通訊社11日專訊》華爾街併購顧問表示，預期的監管放鬆會推動未來一年的併購活動和首次公開招股(IPO)。



高盛全球信貸融資和全球收購業務主管Christina Minnis周二(10日)表示，由於特朗普在總統競選期間的政策承諾，外界可能認為美國的併購活動會略加強勁。不過，由於美國潛在關稅的不確定性，她預計歐洲會有更多的保留，但總體而言，交易活動應該會在夏季前增加。



此外，德意志銀行併購業務全球負責人Alison Harding-Jones表示，新政府已暗示將對交易活動採取更寬鬆立場，這標志著一個時代的結束，此前監管機構可以對交易進行長達兩年多的審查，一些公司甚至沒有嘗試通過監管程序獲得交易。(rc)