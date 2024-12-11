11/12/2024 10:25

【南韓解嚴】韓國在野黨強推預算案獲得通過，顯示李在明影響力

《經濟通通訊社11日專訊》韓國主要在野黨共同民主黨黨魁李在明，周二(10日)強行推動一項備受爭議的預算案並獲得通過，展示其政治影響力。



李在明在表決前與共同民主黨成員開會時表示，迅速通過預算法案將有助於緩解當前的焦慮，並克服危機。



韓國主要在野黨將預算規模單方面削減4.1萬億韓圜（29億美元），是尹錫悅上周發布戒嚴令時提到的原因之一。共同民主黨修改後的預算案，削減了執政黨先前提案中為尹錫悅的辦公室、檢察官和警察機構開列的資金。



與上周六(7日)的彈劾投票需要3分之2多數不同，共同民主黨以簡單多數推動預算案獲得了通過。最終票數為183票支持，94票反對。



此外，在野黨現時希望推翻尹錫悅，並提前舉行大選，而國民力量黨則試圖將總理韓悳洙置於權力中心，並將選舉時間向後推，以免影響選情。(rc)