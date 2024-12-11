11/12/2024 11:13

【外圍經濟】谷歌推量子晶片，5分鐘完成10的25次方年計算

《經濟通通訊社11日專訊》谷歌周一（9日）發布了名為Willow的量子計算晶片，聲稱只需要5分鐘，就可以完成當前最快超級電腦需要10的25次方年才能完成的計算。消息刺激谷歌母公司Alphabet周二(10日)股價急升5.3%，至186.53美元。



Willow宣稱實現兩項重大技術突破，一是解決了30多年來一個關鍵難題，可在使用更多量子比特進行擴展時，指數級地減少錯誤；二是可在不到5分鐘內完成一個「標準基準計算」。根據谷歌說法，即使是如今最快的超級電腦，也需要10的25次方年的時間才能完成有關計算。



不過，谷歌量子實驗室解決的數學問題現時尚無商業應用，但谷歌希望有朝一日能以量子電腦，解決目前電腦無法解決的醫學、電池化學與人工智能領域問題。



*憂量子計算能破解加密貨幣*



與此同時，人們一直擔心量子計算的進步將成為加密行業的轉折點，能夠破解加密的電腦可能會讓大量用戶資金以極快的速度落入竊賊手中。(rc)