11/12/2024 13:45

【外圍經濟】日本央行就本月是否加息釋放混亂訊號，加劇日圓波動

《經濟通通訊社11日專訊》日本央行官員就12月是否加息發出混亂信號，導致投資者過去一周對日本利率走勢感到困惑，加劇日圓波動。



日本央行將於下周四（19日）宣布議息結果。外電分析指出，隔夜指數互換定價顯示日本12月加息的概率為22%，較上周初時的60%大幅下降。日圓兌美元從上周五（6日）的150日圓，一度跌至本周的152.18低點，現報151.62。



*央行鷹鴿委員各自表述*



日本央行行長植田和男上個月接受《日經新聞》採訪時表示，加息已臨近。不過，幾天後時事通訊社的一篇報道則強調，央行內部對過早加息存在擔憂。鴿派政策委員會成員中村豐明上周說，他不反對加息，但本月政策決定必須考慮數據因素。



大和證券的日本國債高級策略師Keiko Onogi表示，「我不知道日本央行想要做什麼，7月之後，我曾寄望央行與市場的溝通能有所改善，但情況並沒有改變。如果他們說不打算加息，日圓就會走軟，這可能就是造成這種奇怪溝通的原因」。(rc)