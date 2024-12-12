12/12/2024 16:45

《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社12日專訊》美國11月消費物價指數(CPI)按年上升2.7%，符合市場預期，鞏固市場對美國本月減息25個基點的押注，科技巨企昨日再創新高，並推動納指首次於20000點以上收市。納指升347.65點或1.77%，報20034.89點；標普500指數升49.28點或0.82%，報6084.19點；道指跌99.27點或0.22%，報44148.56點。港股方面，恒生指數收市報20397，升242點或1.2%，成交1578億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，歐洲央行舉行貨幣政策會議並宣布利率決定；9:45pm，歐洲央行總裁拉加德在會後向記者發表講話。



數據方面，今晚9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由3.4%降至3.15%。9:30pm，美國公布11月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.4%擴大至2.6%；連續申請失業救濟金人數料由187.1萬升至187.7萬；首次申請失業救濟金人數料由22.4萬降至22萬。(wa)