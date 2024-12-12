12/12/2024 07:52

《國金頭條》美國CPI數據鞏固對降息押注，科技巨企創歷史新高

《經濟通通訊社12日專訊》美國11月消費物價指數(CPI)按年上升2.7%，符合市場預期，較10月上升0.1%。聯儲局舉行貨幣政策前的最關鍵通脹數據，鞏固市場對美國本月減息25個基點的押注，科技巨企周三（11日）再創新高，並推動納指首次於20000點以上收市



納指升347.65點，或1.77%，報20034.89點；標普500指數升49.28點，或0.82%，報6084.19點；道指跌99.27點，或0.22%，報44148.56點。科技七巨企再次引領美股上行，特斯拉、Alphabet、亞馬遜、Meta等均創歷史新高。



華爾街分析指：「下周聯儲局會議是降息還是跳過的辯論已經結束，通脹數據利好股市。」



*加拿大央行降息半厘*



紐約尾盤，美匯指數漲0.329%，至106.7。加拿大央行降息50個基點，至3.25%，符合市場預期，加元在政策決定後維持了漲幅。美元兌加元下跌0.4%，至1.412。



美元兌日圓上漲0.4%，至152.62。報道指，日本央行官員對利率未來模稜兩可，認為等一等再加息也沒什麼關係，同時仍對下周就行動持開放態度。歐元兌美元下跌0.4%，至1.0487，接近一周低點。



*中東局勢刺激金價上漲*



紐約期金升1.28%，報每盎司2753.4美元。中東地緣政治緊張局勢加劇，敘利亞反對派推翻政府後，市場正觀察這一變化對中東地區的影響，因當前局勢可能削弱伊朗在中東的控制力。



中國承諾採取適度寬鬆的貨幣政策，以促進經濟增長，消息刺激市場對全球最大原油進口國需求回升的樂觀預期。紐約期油升2.58%，報每桶70.36美元；布蘭特期油升1.96%，報每桶73.61美元。(jf)