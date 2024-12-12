12/12/2024 14:04

【美國大選】權力交接：FBI局長提前離職，避免與特朗普摩擦

《經濟通通訊社12日專訊》美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗．雷決定在特朗普就職總統前離任。他周三（11日）表示，離職是為了避免與任人唯親的特朗普發生更大摩擦。



雷的局長任期為10年，要到2027年才結束，但特朗普此前表明，上任後不會繼續讓雷擔當FBI局長，並已提名帕特爾(Kash Patel)出任該職。



FBI特工在2022年搜查了特朗普在佛羅里達州的海湖莊園，並帶走一批機密文件，導致雷受到特朗普及其支持者強烈批評。



FBI特工在2022年突襲了特朗普在佛羅里達州的住所海湖莊園並帶走機密文件，導致雷受到保守派的激烈批評。(jf)