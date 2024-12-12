12/12/2024 15:21

【南韓解嚴】韓國國會通過法案，調查尹錫悅和第一夫人金建希

《經濟通通訊社12日專訊》韓國國會周四通過「尹錫悅內亂普通特檢法」和「第一夫人金建希特檢法」。前者目的是調查戒嚴事件，後者是調查金建希操縱股價案。



此前負責調查戒嚴事件的韓國警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團，周三（11日）曾前往首爾龍山總統府查抄相關資料，但因總統警衛處阻攔而未能進入總統府內部，只獲取了部分自願提交的材料。



偵查本部人士向記者透露，當天強烈要求進入總統府內部進行搜查，但警衛處以《刑事訴訟法》規定「公務和軍事機密要地不可擅自入內查抄」為由進行阻攔，偵查團最終沒能入內。該人士表示，當天只獲得了一小部分材料，令人遺憾。(jf)