12/12/2024 09:22

【傾力救市】北京發行再融資專項債券47億，用於置換存量隱性債

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》北京市決定發行再融資專項債券47億元(人民幣．下同)，用於置換存量隱性債務，12月18日招標，12月19日開始計息。



文件顯示，北京市財政局擬於2024年12月18日發行2024年北京市地方政府再融資專項債券（三十八期）至（四十二期），累計計劃發行規模達143億元。其中，第三十八期、四十期、四十二期用途為「置換存量隱性債務」，擬發行47億元；第三十九期、四十一期用途為「償還存量債務」，擬發行96億元。



截至2023年底，北京市政府債務餘額為11376.08億元，包括一般債務2459.82億元、專項債務8916.26億元。2024年，北京市新增地方政府債務限額1126億元，包括一般債務168億元、專項債務958億元。財政部核定北京市2024年地方政府再融資債券發行規模上限為1193.27億元，其中一般債券288.51億元、專項債券904.76億元。



截至目前，全國已有33地公告發行再融資專項債置換存量隱性債務，總額已達2萬億元。