12/12/2024 15:02

富途料明年港股高位24200點，比特幣有望挑戰12.2萬美元

《經濟通通訊社12日專訊》富途證券港首席策略師陸秉鈞表示，現時恒指估值水平約9.1倍，低於5年平均的11倍水平，按恒指盈利預測推斷，若明年估值重回該平均估值水平，恒指高位可見24200點；最樂觀情況上望27600點，但稱出現機率較少。不過，貿易戰或影響中國經濟及恒指成份股盈利水平，恒指走勢預期較審慎，在沒有進一步刺激措施下，恒指料不會低於16900點，另首季料見股市高位，上半年表現將優於下半年，料旅遊、出行相關概念板塊是行業首選，由於與貿易關係較少，例如攜程(09961)。不過，要提防較高估值的傳統行業，如金融股。



*港股留意科技及消費板塊，比特幣望挑戰12.2萬美元*



富途高級策略師譚智樂表示，明年中美關係將持續緊張，建議投資者同時留意港、美股及加密貨幣，以分散風險。港股可留意科技、消費板塊；美股AI主題料伸延至無人駕駛、軟件應用；比特幣中、長期有望挑戰12.2萬美元，憧憬有更多國家儲備比特幣。



譚智樂亦指出，明年不能忽略「中特股」表現，尤其是有穩定派息中資金融股，惟料對關稅敏感的航運股風險擴大；資源股可能受壓。



*明年上半年料現金寶資金可直接調撥至加密貨幣*



富途亦指出，新股市場回暖，明年券商會就重點新股，研究推出優惠及配套。另會結合智能投資策略及優化美股定投功能；虛擬資產方面將進一步開發提升出、入金體驗，料於明年上半年可以現金寶直接贖回調撥資金到加密貨幣帳戶。



富途證券董事總經理謝志堅指出，期望未來監管機構批准更多加密貨幣在港買賣。另一方面，他表示，近期毛戈平(01318)表現熾熱，可見較多客戶關心IPO市場。(rh)





















