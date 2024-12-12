12/12/2024 19:23

《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布進出口物價

《經濟通通訊社12日專訊》歐元區公布工業生產，及美國公布進出口物價，料為周五（13日）市場焦點。



*澳洲央行助理總裁發表演講，英國公布服務業指數等數據*



各國重要經濟活動方面，周五本港時間9:30am，澳洲央行助理總裁亨特在阿德萊德大學午餐會發表演講。晚上7:00pm，歐洲央行管委暨葡萄牙央行總裁森特諾公布葡萄牙央行經濟公報。



數據方面，周五12:30pm（本港時間．下同），日本公布10月產能利用率；10月工業生產。3:00pm，英國公布10月服務業指數，月率料由持平升上0.1%；10月工業生產年率料由下滑1.8%改善至升0.2%，月率料由下滑0.5%改善至升0.3%。同一時間，德國公布10月出口，經季節調整月率跌幅料由1.7%擴大至2.6%；10月進口經季節調整月率料由2.1%逆轉至下滑1%；11月批發物價。6:00pm，歐元區公布10月工業生產，年率跌幅料由2.8%收窄至2%，經季節調整月率料維持不變。9:30pm，美國公布11月出口物價，月率料由0.8%逆轉至下滑0.3%，年率料由下滑0.1%改善至升0.3%；11月進口物價月率料由0.3%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由0.8%擴大至1%。



在本港，明日公布業績的公司有:星謙發展(00640)等。



此外，明日晶泰控股-P(02228)將有基石投資者持股解禁。(wa)