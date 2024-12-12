12/12/2024 16:23

景順料聯儲局有放寬政策空間，為美國明年經濟增長奠定基礎

《經濟通通訊社12日專訊》景順發布2025年投資展望「經濟著陸之後」，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，經過快速加息至限制性水平以遏制迅速上升的物價後，各國央行幾乎可以宣告抗通脹勝利。然而，許多全球主要經濟體出現放緩跡象，部分數據疲弱（包括歐元區採購經理人指數下行、失業率上升和消費者信心下滑）促使各國央行在今年下半年開始降息。2025年，市場可能出現「拉鋸戰」，一方面經濟活動受過往加息的累積影響而有所放緩，另一方面降息周期又會產生正面效應。



*明年聯儲局將降低政策利率至中等水平*



報告提及，美國經濟增長率預期將保持於潛在水平附近。考慮到限制性貨幣政策環境已持續幾個季度並一直延續至今，無論近期政策如何變化，短期內經濟增長將繼續適度放緩至潛在增長率水平。然而，穩健的勞動力市場和整體強勁的家庭資產狀況應可持續帶動開支和更廣泛的經濟增長。加上金融環境日益寬鬆和實際工資的持續增長，有望助力美國經濟在2025年重新加速。基本情境下，2025年聯儲局將降低政策利率至中等水平，從而減輕利率高企對經濟增長造成的下行壓力。聯儲局也有進一步放寬政策的空間，為2025年的經濟增長勢頭奠定良好的基礎。



*明年中國經濟增長或將溫和放緩*



報告指出，房地產行業在一定程度上或有可能對中國2025年的消費和投資活動產生影響。出口的高增長為2024年的整體經濟增長提供了強大的支撐，但潛在的貿易摩擦或有可能導致相關增長略微減速，亦指政策刺激措施可能會緩解壓力，2025年中國經濟增長或將會溫和放緩，但不排除刺激政策帶來上行驚喜，推動經濟增長超出預期。



報告續指，美國降息、全球貨幣政策放寬、中國刺激政策和美元溫和走軟，都將為其他新興市場的經濟增長和表現提供廣泛支持。大宗商品價格應會有所上漲，尤其是在中國加大刺激力度的情況下。聯儲局的降息應可為新興市場的降息鋪路，特別是對於利率依然高企且通脹正在下降的地區而言，例如拉丁美洲、中歐、亞洲和南非的部分地區。



報告提及，股票方面，周期股及小型股受到青睞，因其估值較低而且對經濟周期更敏感。同樣的原因，也使得美國除外的發達市場股票（特別是英國和日本股票）和新興市場股票受到青睞。(bn)