12/12/2024 11:22
《港元利率》短期拆息回落，但一個月期創近兩個半月新高
《經濟通通訊社12日專訊》美國下周減息預期升溫，港元短息下跌，中長息則繼續上升。其中，隔夜息回落8基點至3.91036厘，但與樓按相關的一個月拆息卻連升四天，報4.48125厘，創近兩個半月新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息三連升，報4.38315厘，見近兩周高位。六個月期升至4.16089厘，一年期繼續維持4.1厘。
美國較早時公布的11月消費物價指數(CPI)符合市場預期。CME的FedWatch工具顯示，交易商預料聯儲局下周減息四分之一厘的可能性升至94%。美元匯價隔晚造好，美匯指數一度上升0.39%，至106.81。港元匯價今早在7.7727-7.7762之間上落，最新則報7.7750，較前收市價跌0.005%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息三連升，報4.38315厘，見近兩周高位。六個月期升至4.16089厘，一年期繼續維持4.1厘。
美國較早時公布的11月消費物價指數(CPI)符合市場預期。CME的FedWatch工具顯示，交易商預料聯儲局下周減息四分之一厘的可能性升至94%。美元匯價隔晚造好，美匯指數一度上升0.39%，至106.81。港元匯價今早在7.7727-7.7762之間上落，最新則報7.7750，較前收市價跌0.005%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.91036
|-8.964
|一周
|4.08119
|-1
|兩周
|4.13524
|+0.893
|一個月
|4.48125
|+3.244
|兩個月
|4.41542
|+1.209
|三個月
|4.38315
|+2.035
|六個月
|4.16089
|+0.071
|一年
|4.1
|-
資料來源：香港銀行公會