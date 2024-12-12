12/12/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.91036 -8.964 一周 4.08119 -1 兩周 4.13524 +0.893 一個月 4.48125 +3.244 兩個月 4.41542 +1.209 三個月 4.38315 +2.035 六個月 4.16089 +0.071 一年 4.1 -

《經濟通通訊社12日專訊》美國下周減息預期升溫，港元短息下跌，中長息則繼續上升。其中，隔夜息回落8基點至3.91036厘，但與樓按相關的一個月拆息卻連升四天，報4.48125厘，創近兩個半月新高。反映銀行資金成本的三個月拆息三連升，報4.38315厘，見近兩周高位。六個月期升至4.16089厘，一年期繼續維持4.1厘。美國較早時公布的11月消費物價指數(CPI)符合市場預期。CME的FedWatch工具顯示，交易商預料聯儲局下周減息四分之一厘的可能性升至94%。美元匯價隔晚造好，美匯指數一度上升0.39%，至106.81。港元匯價今早在7.7727-7.7762之間上落，最新則報7.7750，較前收市價跌0.005%。(cl)資料來源：香港銀行公會