12/12/2024 17:12

《神州經脈》個人養老金制度擴全國，二手樓價跌幅減，滬指三連漲

《神州經脈》為期兩天的中央經濟工作會議據悉今日（12日）閉幕，此前政治局會議釋放擴大刺激訊號後，市場期待中經會能明確提供指引，尤其是具體的財政增量措施。針對外媒指中國考慮允許人民幣明年有所貶值，以應對美國關稅影響，人行主管媒體隨即發聲，稱人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。官方在下午開盤前公布，個人養老金制度將自12月15日起從36個先行試點城市擴展至全國，同時將國債、指數基金等納入個人養老金產品範圍，分析料有望為資本市場帶來更多中長期資金。A股繼續震盪收升，滬指收升0.85%，實現三連漲，深成指升1%，創業板指漲1.35%。



滬深兩市成交量約1.87萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升906億元或5%。兩市共3398隻個股上漲，155隻個股漲停，1596隻個股下跌。



經歷昨日午後一波急跌後，人民幣走勢重回平靜，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2630，較上個交易日4時30分收盤價跌40點子，兩連跌，創12月9日以來近一周新低，全日在7.2565至7.2677之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1854，較上個交易日跌11點子，上個交易日報7.1843。



*今日新聞精選*



1. 人社部等五部門印發《關於全面實施個人養老金制度的通知》，自12月15日起，個人養老金制度從36個試點擴大至全國，同時將國債、指數基金等納入個人養老金產品範圍。官媒指中證監已將首批85隻權益類指數基金納入個人養老金投資產品目錄，其中跟蹤各類寬基指數的產品78隻、跟蹤紅利指數的產品7隻，包括滬深300指數、中證A500指數、創業板指數等普通指數基金、指數增強基金、ETF聯接基金等。易方達、華夏、廣發、南方、富國、華泰柏瑞等多家基金公司旗下多隻產品入選。



2. 美國貿易代表辦公室昨宣布，美方將於2025年1月1日起，依據「301條款」把從中國進口的太陽能晶圓、多晶矽的關稅從現行25%上調至50%；用於製造電子和半導體的特定中國進口鎢製品稅率，將由零關稅改為加徵25%關稅。美國貿易代表戴琪表示，上調關稅可進一步削弱中國具傷害性的貿易政策；這些關稅措施將配合拜登為促進清潔能源經濟而進行的國內投資，同時增強關鍵供應鏈的韌性。



3. 據《彭博》報道，英偉達今年在中國加大了招聘力度，以增強其研究能力並專注於新的自動駕駛技術。知情人士稱，英偉達在華員工到今年底預計將達約4000人，而年初只有約3000人。知情人士又稱，英偉達在北京增加了約200人，以擴張一個自動駕駛技術研究團隊。公司還擴大了售後服務和網絡軟件開發團隊。



4. 就中國何時解除對澳洲龍蝦的進口禁令，中國商務部新聞發言人何亞東表示，中澳雙方主管部門近期已在進行技術溝通，以解決澳龍蝦輸華檢驗檢疫問題。希望雙方繼續堅持互相尊重，互利合作，妥善解決好各自經貿關切。



5. 據《彭博》引述知情人士報道，賽力斯正考慮在香港二次上市。賽力斯正與潛在上市顧問商討可能的上市事宜，而這可能幫助其籌集超過10億美元。如果賽力斯決定推進，最快明年可能在香港上市。內媒《華爾街見聞》引述賽力斯方面回應稱，暫無相關信息。



6. 中組部、人社部等10部門印發《關於進一步做好留學人才回國服務工作的意見》，稱要吸引更多留學人才回國工作、創業和為國服務，將留學回國人才納入國家統一的就業政策體系，促進留學回國人才高質量充分就業。支持留學人才回國創辦企業，鼓勵留學人才以多種形式為國服務。加強留學人員創業園、博士後科研流動站和工作站建設，舉辦創新創業大賽，為留學回國人才創新創業搭建平台。



7. 中指研究院最新發布的11月十大城市二手房房價地圖顯示，上月百城二手住宅均價環比下跌0.57%，跌幅按月收窄0.03個百分點。一線城市二手房市場表現更為活躍，十大城市二手住宅均價環比下跌0.17%，跌幅較上月收窄0.16個百分點。其中，深圳和成都二手住宅價格環比分別上漲0.21%、0.12%，打破百城連續7個月全面下跌局面。



8. 極越汽車昨日被公開追討36萬元宣傳費用後，再傳出無力支付員工社保並且將大裁員的消息，極越公關負責人徐繼業更坦承公司「沒錢了。沒錢了需要找錢」。極越CEO夏一平今日上午現身極越上海辦公室強調無跑路、公司未倒閉，會盡力解決員工的社保和離職賠償等問題。《財新》引述多名知情人士指，極越閃崩主因是百度撤資，百度今年10月曾派財務團隊進入極越盡職調查，為後續30億元投資做準備，結果發現極越有高達70億財務窟窿，遂決定止損，不再繼續投入。(sl)