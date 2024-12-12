12/12/2024 08:38

【聚焦人幣】人行媒體：年末隨企業結匯增多，人幣兌美元將走升

《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行主管的《金融時報》發表文章稱，目前美元下行的可能性正在增大，中國經濟發展穩中向好，從內外部條件看，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。文章同時指出，年末是國內企業傳統結匯旺季，過去5年12月份人民幣兌美元匯率總體都是升值的，不少專家認為今年年末結匯效應大概率仍會延續。



文章指出，市場化作用下人民幣匯率大概率仍會呈現雙向波動態勢，外貿企業應當堅持風險中性理念，不賭方向、不炒匯囤匯，避免遭受額外的財務損失。



文章認為，美國聯儲局仍處於減息周期，年末投資再平衡效應或施壓美元。臨近年末，投資機構往往會進行年度資產調倉，近期增持的美元資產和美元頭寸會傾向於獲利了結，這將推動美元高位回落，美元下行的可能性正在增大。(ct)