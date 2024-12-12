12/12/2024 09:39

【聚焦人幣】人幣即期開市升12點子，官媒指匯率穩定具堅實基礎

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1854，較上個交易日跌11點子，上個交易日報7.1843。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開12點子，報7.2578，上個交易日即期匯率收盤報7.2590。



人民銀行主管的《金融時報》發表文章稱，目前美元下行的可能性正在增大，中國經濟發展穩中向好，從內外部條件看，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。文章同時指出，年末是國內企業傳統結匯旺季，過去5年12月份人民幣兌美元匯率總體都是升值的，不少專家認為今年年末結匯效應大概率仍會延續。



市場人士表示，年末結匯需求略有增加，而美聯儲在12月降息的可能性較大，另外市場對本周中國中央經濟工作會議仍有期待，年底前人民幣走勢或保持震盪偏弱。(jq)