12/12/2024 16:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌40點子，報7.2630

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2630，較上個交易日4時30分收盤價跌40點子，兩連跌，創12月9日以來新低，全日在7.2565至7.2677之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升155點子，報7.2652。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1854，較上個交易日跌11點子，上個交易日報7.1843。



市場人士表示，經歷昨日午後一波急跌後，人民幣走勢重回平靜，等待中央經濟工作會議信息。



馬來亞銀行最新報告認為，2025年特朗普重返白宮後的放鬆管制和關稅政策等會推高通脹，可能使得美聯儲的寬鬆道路變淺，這會加大與其他國家的貨幣政策分歧；同時對華加徵關稅可能在明年3月開始實施，此後會繼續升級，美元兌在岸人民幣或在二季度達到7.55左右的峰值。



中國人行主管媒體《金融時報》周三晚間發表評論員文章稱，目前美元下行的可能性正在增大，中國經濟發展穩中向好。從內外部條件看，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎，年末隨著企業結匯增多大概率將企穩走升。(jq)