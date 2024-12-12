12/12/2024 08:52

【風雲人物】特斯拉股價時隔3年創新高，馬斯克成首名4千億富豪

《經濟通通訊社12日專訊》特斯拉股價周三(11日)上漲5.9%，收市報424.77美元，創歷史新高，超過2021年11月4日創下的409.97美元的紀錄。



受股價推動，特斯拉CEO馬斯克的身價一夜之間暴增628億美元，達到4470億美元，成為全球首位淨資產超過4000億美元的超級富豪。



今年以來，特斯拉股價累計上漲約71%，自特朗普贏得美國大選以來飆升約69%。特斯拉目前的淨資產，比彭博億萬富翁指數上排名第二的貝佐斯高出近2000億美元，貝佐斯身價約為2490億美元。



Cantor Fitzgerald分析師Andres Sheppard在周二(10日)給客戶的報告中表示，在特朗普計劃制定自動駕駛汽車聯邦框架後，他愈來愈看好特斯拉的Robotaxi業務。他將特斯拉股價目標從255美元上調至365美元。(rc)