12/12/2024 09:59

【美國減息】美國通脹符合預期，市場預料聯儲局下周會減息

《經濟通通訊社12日專訊》美國消費者價格上個月一如所料穩步攀升，加強市場對聯儲局下周會繼續減息的預期。



勞工統計局周三(11日)公布的數據顯示，剔除食品和能源成本的核心消費者價格指數連續第四個月上漲0.3%。該指標按年上升3.3%。



花旗集團經濟師Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在研報中表示，考慮到住房類別的放緩，聯儲局在12月減息0.25厘和2025年繼續下調時會非常放心。



克利夫蘭聯儲銀行前行長梅斯特(Loretta Mester)則表示，聯儲局可以放心地在12月減息0.25厘。市場已經為此做好準備。不過，他們必須重新考慮明年的事情，因為現在看起來通脹的進展確實有點停滯。(rc)