12/12/2024 16:13

【外圍經濟】美國最高法院駁回英偉達上訴，證券欺詐訴訟繼續進行

《經濟通通訊社12日專訊》據路透社報道，美國最高法院做出重要裁決，駁回英偉達的上訴請求。該公司將無法迴避由股東提出的證券欺詐訴訟。



此案歷經多次審理，最高法院於11月13日聽取辯論後，選擇不對相關法律糾紛作出直接裁決，而是維持下級法院的判決，即允許2018年提出的集體訴訟繼續進行。



原告指控英偉達及其行政總裁黃仁勛，於2017至2018年期間的聲明違反1934年的《證券交易所法》，虛假地淡化英偉達收入增長中，虛擬資產相關購買所佔的比例。隨著虛擬貨幣價格在2017年上漲，英偉達晶片變得炙手可熱。



不過，到2018年底，由於虛擬貨幣盈利能力下降，英偉達的收入未能達到預期，導致股價大幅下跌。訴訟旨在尋求金錢賠償，以彌補投資者因持有英偉達股票而遭受的損失。(rc)