13/12/2024 16:45

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布進出口物價

《經濟通通訊社13日專訊》美國11月生產者物價指數(PPI)按年增3%，增幅創2023年2月以來最高，超出市場預期的2.6%，為美聯儲局減息路徑帶來變數。美股三大指數昨日（12日）收市報跌。道指跌234.44點或0.53%，報43914.12點；標普500指數跌32.94點或0.54%，報6051.25點；納指跌132.05點或0.66%，報19902.84點。港股方面，恆生指數收市報19971，跌425點或2.1%，成交1585億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，歐洲央行管委暨葡萄牙央行總裁森特諾公布葡萄牙央行經濟公報。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布10月工業生產，年率跌幅料由2.8%收窄至1.9%，經季節調整月率料維持不變。9:30pm，美國公布11月出口物價，月率料由0.8%逆轉至下滑0.3%，年率料由下滑0.1%改善至升0.3%；11月進口物價月率料由0.3%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由0.8%擴大至1%。(wa)