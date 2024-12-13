13/12/2024 07:52

《國金頭條》PPI增幅超預期，降息路徑難料，道指跌230點

《經濟通通訊社13日專訊》美國11月生產者物價指數(PPI)按年增3%，增幅創2023年2月以來最高，超出市場預期的2.6%，為聯儲局減息路徑帶來變數。美股三大指數周四（12日）收市報跌。



道指跌234.44點，或0.53%，報43914.12點；標普500指數跌32.94點，或0.54%，報6051.25點；納指跌132.05點，或0.66%，報19902.84點。在個股走勢中，軟件製造商Adobe股價大跌14%，該公司的年度營收展望遜於分析師預期。



*歐央行降息25基點符合預期*



PPI數據及中東局勢動盪推動美元走高，而歐元則因歐洲央行(ECB)今年第四度降息而走低。美匯指數升0.375%，至106.95。



歐洲央行降息25個基點符合金融市場預期，匯率和利率小幅波動，歐元兌美元下跌0.3%，至1.0468。瑞士央行意外降息50個基點後，瑞郎領跌G-10貨幣。美元兌瑞郎上漲0.9%，至0.8922，創11月22日以來最大漲幅。



美元兌加元上漲0.4%，至1.4222，創2020年4月以來最高水平。美元兌日圓上漲0.1%，至152.64。



紐約期金跌1.86%，報每盎司2705.25美元。黃金市場仍受多種因素推動，金價好淡爭持。高盛預計，到2025年底黃金價格將上升約11%，每盎司至3000美元。高盛預計聯儲局明年將繼續減息125個點子，將有利金價逐步向上。



紐約期油微跌0.11%，報每桶69.79美元；布蘭特期油升0.01%，報每桶73.53美元。(jf)