13/12/2024 09:10

【外圍經濟】美國11月PPI按年升3%高於預期，為減息添變數

《經濟通通訊社13日專訊》美國11月生產者物價指數(PPI)按年升3%，升幅高於市場預期的2.6%，亦是自去年2月以來最大升幅。此外，美國上周新領失業救濟人數意外增加1.7萬人。經濟數據喜憂參半，令市場對聯儲局本月內降息的預期產生變數。



扣除食品及能源，11月核心PPI按年升3.4%，高於預期的3.2%；按月則升0.2%，合符市場預期。與此同時，美國上周新領失業救濟人數升至24.2萬人，市場原先預期減少至22萬人。



截至11月30日，該周持續申領失業援助人數增加1.5萬人，至188.6萬人，多過市場預期的187.5萬人。更能反映實況的4星期平均新領人數上升6000人，至22.4萬人。(jf)