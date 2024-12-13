13/12/2024 14:56

【南韓解嚴】逾8名執政黨議員撐彈劾，警察廳長證尹錫悅欲拘政敵

《經濟通通訊社13日專訊》韓國總統尹錫悅面臨國會第二次彈劾，消息指超過8名執政黨國會議員決定支持動議。警察廳廳長趙志浩在接受調查時則表示，尹錫悅宣布戒嚴後給他撥打了6次電話，指示拘留國會議員。



據韓國《文化日報》周五（13日）報道，執政黨國民力量已有7名國會議員公開表示支持彈劾，另有1名不願公開姓名的議員向該報表示，會投支持票。目前在野黨有192名國會議員，加上倒戈的執政黨議員，將達到200票的彈劾門檻。



另據趙志浩近日接受警方調查時表示，尹錫悅在頒發戒嚴令後要求他拘捕國會議員，說：「他們違反戒嚴法，要全部抓起來。」



趙志浩稱，尹錫悅每次都在單方面下達指示後挂斷，自己沒有對通話內容進行錄音。他認為尹錫悅的指示荒誕無稽，故未向參謀傳達，也未聽從指示。(jf)